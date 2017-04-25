Akpm'den Skandal 'Türkiye' Kararı

Avrupa yeni bir siyasi skandala daha imza attı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin denetim sürecine alınmasına karar verdi.



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Strazburg'da yaptığı toplantıda, Türkiye'nin denetim sürecine alınması teklifi, 113 kabul, 45 ret ve 12 çekimser oyla kabul edildi. AKPM, Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınmasına ilişkin, denetim komitesi üyeleri, amacın cezalandırma değil, dayanışma olduğunu iddia etti.



DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ



Karara Dışişleri Bakanlığının tepkisiyse sert oldu. Açıklamada, karar sert biçimde kınanarak, "İslamofobiyi, yabancı düşmanlığını körükleyen popülist yaklaşımların etkisinde, dar ve sığ iç siyasi saiklerle hareket eden bir grup Avrupalının ülkemize yönelik bu dışlayıcı, ötekileştirici kararı esasen siyasi bir operasyondur. Bu karar, başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine hizmet edecektir. Denetim kararı Türkiye'nin, terörist darbe girişimi sonrasında Avrupa Konseyi ile kesintisiz yürüttüğü yapıcı ve samimi diyalog ve işbirliğini de gözardı etmiştir. Bu durum Türkiye'yi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ile ilişkilerini gözden geçirmeye mecbur bırakacaktır" denildi.



(İHA)