Akpm'de Yolsuzluk İddiaları

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi bazı milletvekilleri hakkında ortaya atılan rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karşı AKPM Büro, üç adımdan oluşan önlemlerin kabul edildiğini açıkladı.



AKPM'nin üst karar organı Bürodan yapılan açıklamaya göre, ilk etapta AKPM'nin etik kuralları güncellenecek, bu konuda hazırlıkları devam eden rapor bitirilecek ve acilen yürürlüğe girecek.



Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) soruşturmada kilit rol oynayacak şekilde AKPM Kurallar Komisyonu bilgilendirmeye davet edilecek. Dışarıdan, bağımsız bir araştırma komisyonu kurularak yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştırması istenecek.



AKPM Büronun AKPM Genel Sekreteri'ni bir sonraki komisyon toplantısına kadar oluşturulacak araştırma komisyonu hakkında yetkilendirdiği belirtilen açıklamada, "Alınan bu kararlar sadece bahsedilen iddiaları aydınlatmak veya AKPM'ye güveni yeniden kazandırmak için değil, aynı zamanda asamblemizin ve üyelerimizin saygınlığını korumak için de elzemdir." ifadelerine yer verildi.



Rüşvet iddiaları, AKPM'de Avrupa Halk Partisi (EPP) siyasi grubu eski başkanı İtalyan parlamenter Luca Volonte hakkında açılan bir soruşturmaya dayanıyor.



Milano Savcılığı, Volonte'nin banka hesabına Azerbaycan tarafından 2 milyon avrodan fazla para yatırıldığını ortaya çıkarmıştı. Bu paranın 2013 yılında Azerbaycan aleyhinde hazırlanan bir raporun reddi için yatırıldığı ve raporun daha sonra kabul edilmediği belirtiliyor.



Volonte'nin, kendisiyle beraber AKPM Başkanı Pedro Agramunt ile çok sayıda üyenin adını rüşvet aldıkları iddiasıyla savcılığa verdiği ve bunlardan çoğunun AKPM üyeliklerinin devam ettiği ileri sürülüyor.