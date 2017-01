Akpm'de Gazze Tasarısı Kabul Edildi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve 9 yıldır uygulanan ablukanın kaldırılması çağrısı yaparak, bunun bölge halkına uygulanan toplu cezalandırma yöntemi olduğunu belirtti.



Strazburg'da toplanan AKPM Genel Kurulu, " 'Gazze'de insani kriz" başlıklı oturumda, İsveçli Parlamenter Eva-Lena Jansson'ın hazırladığı raporu görüştü ve konuyla ilgili tasarıyı oylayarak kabul etti. Gazze'ye 9 yıldan bu yana İsrail ve Mısır tarafından uygulanan ablukanın insani ve siyasi bakımdan çok ağır sonuçlarının olduğu belirtilen tasarıda, İsrail'in 2014'te Gazze'de düzenlediği askeri saldırının bu durumu ağırlaştırdığı kaydedildi.



"Gazze'deki durumdan ve uluslararası toplum ve ilgili tarafların geçerli önlemler almamasından AKPM'nin büyük endişe duyduğu" belirtilen 12 maddelik tasarıda, Gazze halkının yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç olduğu ifade ediliyor.



Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Gazze'de insani krize çözüm bulunmasının en öncelikli konu olduğunun vurgulandığı tasarıda, uluslararası toplum ve İsrail'in yerine getirmesi gereken yükümlülükler sıralanıyor. Buna göre, Gazze'de su ve enerji sorununa kalıcı çözümler bulunması, okulların inşa edilmesi, konut inşa faaliyetlerinin gerçekleşmesi amacıyla gerekli fonların bulunması için uluslararası topluma çağrıda bulunuluyor. Tasarıda İsrail yönetimine ise ablukanın kaldırılması, Gazze'den başta tarım ve tekstil ürünleri olmak üzere ihracatın önündeki engellerin kaldırılarak Gazze'nin nefes almasının sağlanması, Gazze'de içme suyu rezervlerinin artırılması, balıkçılar için avlanma alanının 20 mile çıkarılması, tampon bölgelerde ve balık avlanma bölgelerindeki Filistinli sivillere sebepsiz şekilde aşırı güç kullanımına son verilmesi çağrısı yer alıyor.



46 kabul, 12 ret ve 2 çekimser oyla kabul edilen tasarıda Gazze için uluslararası bir zirvenin düzenlenmesi çağrısı da yapıldı. Bölgedeki sorunun tek çözüm yolu olarak görülen iki devletli çözüm önerisinin desteklendiği belirtilen tasarıda, İsrail ve Filistin yönetimlerine bu yolda destek verildiğinin de altı çiziliyor.



Tasarı hakkındaki görüşmeler sırasında raportör Eva-Lena Jansson, raporu hazırladığı süreçte İsrail ve Mısır yönetiminin kendisinin Gazze'ye ziyaretini engellediğini belirterek, "Gazze'de su ve elektrik kıtlığı yaşanmaktadır. Bundan en çok temel hizmetleri veren kurumlar etkilenmektedir" dedi.



AK Parti İstanbul Milletvekili ve AKPM Türkiye Delegasyonu üyesi Serap Yaşar da, 9 yıldır süren ablukanın hem uygulayanlar, hem de görmezden gelenler için bir utanç vesilesi olduğunu söyleyerek, "Gazze elektrik, su, ilaç gibi temel ihtiyaçlardan yoksun açık hava hapishanesi, oysa mahkumlar dahi temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılamaz" ifadelerini kullandı.