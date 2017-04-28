AKPM Başkanı'nın Görevden Alınması İçin İşlem Başlatıldı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis'nin bir komisyonunun, kurumun başkanı Pedro Aframunt'un görevden alınması için işlem başlattığı belirtildi.

GÖREVDEN ALINMASI İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

AKPM Başkan Yardımcısı Georgiy Logvinskiy Sputnik'e demecinde, bir komisyonun, Agramunt'un görevden alınması için yönetmelikte yapılacak değişiklikler üzerinde çalışmaya başladığını söyledi.

YAZ OTURUMUNDA OYLANACAK

Logvinskiy, Agramunt'un görevden alınmasının AKPM'nin yaz oturumunda oylanabileceğini de belirtti.

Daha önce AKPM'de, güven kaybı nedeniyle Agramunt'un kurum adına açıklamaya yapamayacağına ya da bir ziyarette bulunamayacağına karar verilmişti.

ESAD İLE GÖRÜŞMESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

AKPM Başkanı Pedro Agramunt'un mart ayı sonunda Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyeleri ile Suriye'ye giderek Esed'i ziyaret etmesi Genel Kurul'da tartışmaya neden olnuştu. Üyeler Agramunt'u istifaya davet etmişti.

İSTİFAYA DAVET EDİLMİŞTİ

AKPM Genel Kurulu açılış oturumunda Başkan Agramunt'un mart ayı sonunda İtalyan, İspanyol, Çekya ve Rusya'dan milletvekillerinin oluşturduğu bir heyetin Suriye'yi ziyaret ettiği ve Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştüğü belirtilmişti. Duma üyelerinin öncülük ettiği ziyarete AKPM Başkanı sıfatını taşıyan Agramunt'un katılmasını eleştiren çok sayıda üye, bunun kabul edilemez olduğunu ve Agramunt'un istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

"BU ZİYARET HATAYDI, ÖZÜR DİLERİM" DEMİŞTİ

AKPM Başkanı Agramunt, eleştirilere, ziyarete AKPM adına katılmadığını belirterek, "İspanyol bir siyasetçi olarak Suriye'ye gittim. Divan toplantısında üyelere bu konuyla ilgili yazılı ve sözlü açıklama yaptım. Bu ziyaret bir hataydı ve bunun sonuçlarını gördüğümde bunu daha iyi hissettim. Özür dilerim. Gelecek tepkileri kestiremedim. Ben diyaloğu destekliyorum. İnsan hakları ve bizim değerlerimiz konusunda Suriye halkı için en iyi geleceği elde etmeyi amaçladım. Bu ziyaretle bu sürece katkıda bulunmayı amaçladım." sözleriyle kendini savunmuştu.

ÇOK SAYIDA ÜLKE SAVUNMASINA İTİRAZ ETTİ

"AKPM'deki siyasi gruplara ve komisyonlara önceden haber vermemiş olmam ikinci bir hataydı. Ben İspanya senatörü olarak gittiğim için bunun çok büyük bir sorun olacağını düşünemedim." sözlerini ekleyen Agramunt'un bu savunmasına itiraz eden çok sayıda üye, konuyla ilgili bir genel görüşmenin düzenlenmesini talep etmişti.

ALMAN ÜYE, TARTIŞMA TEKLİFİNDE BULUNMUŞTU

Parlamentonun Alman üyesi Pieter Omtzigt, tüm gündemi bir kenara bırakılarak Agramunt ve diğer iki AKPM üyesinin Suriye ziyareti ve Esed ile görüşmesi hakkında genel kurulun tartışması teklifinde bulunarak, "Yoksa biz güven oylamasını getirmeyi de biliriz." demişti.