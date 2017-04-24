Akpm Başkanı Agramunt'un Esed'i Ziyareti Tartışmaları

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt'un mart ayı sonunda Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyeleri ile Suriye'yi ziyaret ederek Esed ile görüşmesine ilişkin tartışmalar devam ederken, çok sayıda üye Agramunt'u istifaya davet etti.



AKPM Genel Kurulu açılış oturumunda Başkan Agramunt'un mart ayı sonunda İtalyan, İspanyol, Çekya ve Rusya'dan milletvekillerinin oluşturduğu bir heyetin Suriye'yi ziyaret ettiği ve Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüştüğü belirtildi. Duma üyelerinin öncülük ettiği ziyarete AKPM Başkanı sıfatını taşıyan Agramunt'un katılmasını eleştiren çok sayıda üye, bunun kabul edilemez olduğunu ve Agramunt'un istifa etmesi gerektiğini belirtti.



AKPM Başkanı Agramunt, eleştirilere, ziyarete AKPM adına katılmadığını belirterek, "İspanyol bir siyasetçi olarak Suriye'ye gittim. Divan toplantısında üyelere bu konuyla ilgili yazılı ve sözlü açıklama yaptım. Bu ziyaret bir hataydı ve bunun sonuçlarını gördüğümde bunu daha iyi hissettim. Özür dilerim. Gelecek tepkileri kestiremedim. Ben diyaloğu destekliyorum. İnsan hakları ve bizim değerlerimiz konusunda Suriye halkı için en iyi geleceği elde etmeyi amaçladım. Bu ziyaretle bu sürece katkıda bulunmayı amaçladım." sözleriyle kendini savundu.



"AKPM'deki siyasi gruplara ve komisyonlara önceden haber vermemiş olmam ikinci bir hataydı. Ben İspanya senatörü olarak gittiğim için bunun çok büyük bir sorun olacağını düşünemedim." sözlerini ekleyen Agramunt'un bu savunmasına itiraz eden çok sayıda üye, konuyla ilgili bir genel görüşmenin düzenlenmesini talep etti.



Parlamentonun Alman üyesi Pieter Omtzigt, tüm gündemi bir kenara bırakılarak Agramunt ve diğer iki AKPM üyesinin Suriye ziyareti ve Esed ile görüşmesi hakkında genel kurulun tartışması teklifinde bulunarak, "Yoksa biz güven oylamasını getirmeyi de biliriz." dedi.



Oturuma verilen 10 dakika aranın ardından yapılan açıklamada, konunun yarın Genel Kurul'da ele alınmasına karar verildiği belirtildi.