Akpınar Kaymakamı Hicabi Aytemur Açıklaması

Akpınar İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemur, daha yeşil bir ilçe için kampanya başlattıklarını söyledi.



Başlatılan kampanya hakkında bilgiler veren Kaymakam Aytemur, 6 bin adet fidan dikimi yapıldığını belirterek, "Cumhuriyet Mahallesi Pamuk mevkine 6 bin adet sedir, mavi selvi, ladin, karaçam türlerinde fidan dikimi yaptık. 6 bin adet fidan dikimini de Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk adına oluşturduk. Amacımız daha yeşil bir ilçe oluşturmak"dedi.



Pamuk mevkine yapılan fidan dikimine Kaymakam Aytemur ile birlikte İlçe Belediye Başkanı öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KIRŞEHİR