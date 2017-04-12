AKP'liler 'Evet' Broşürlerini Almayan Vatandaşları Fişledi!

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde, bir grup AKP'li ev ve işyerlerine giderek vatandaşlara "Evet" propagandası yaptı. Üzeri referandum a ilişkin "Evet" sloganları ile giydirilmiş üç adet beyaz minibüs ile şehri gezen AKP'li ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı. Bazı vatandaşlar uzatılan broşürleri almak istemedi. Buna sinirlenen AKP'lilerin, "Evet" broşürlerini almayan vatandaşları tehdit ettiği ve fişlediği iddia edildi. AKP'nin propaganda minibüsünün plakalarının bir bant ile kapatılması da dikkat çekti.