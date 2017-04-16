AKP İstanbul İlbaşkanlığı Önünde Referandum Kutlaması I

Akp İstanbul ilbaşkanlığı önünde referandum kutlaması.

AKP İstanbul ilbaşkanlığı önünde referandum kutlaması

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