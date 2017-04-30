Akordeoncu Dedenin "Sağlık Konseri"

MUHİTTİN SANDIKÇI - Artvin'de yaklaşık 40 yıldır akordeon çalan ve görme bozukluğu nedeniyle son yıllarda sanatını icra edemeyen Ahmet Köse, geçirdiği operasyon sonrası sol gözünde görme kalitesi artınca ilk konserini ameliyat ekibine verdi.



Hopa ilçesinde yaklaşık 40 yıldır düğün ve çeşitli etkinliklerde akordeon çalarak geçimini sağlayan 78 yaşındaki Ahmet Köse, gözlerinde yaşadığı görme kaybı nedeniyle son 5 yılda akordeon çalmayı bıraktı.



Hopa Devlet Hastanesinde Dr. Veysi Emre Erdem'e muayene olan Köse'nin iki gözünde de katarakta bağlı görme kaybı olduğu tespit edildi. Öncelikle sol gözünden ameliyat edilen Köse'nin görme kalitesi arttı. Yeniden akordeon çalmaya başlayan Köse, uzun zaman sonra ilk konserini hastanede ameliyatı yapan ekibine verdi.



Doktor Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60 yaş üstü hastalarda katarakt rahatsızlığının sıklıkla görüldüğünü söyledi.



Köse'nin görme bozukluğu şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirten Erdem, "Hastamız uzun yıllardır akordeon ustası olarak çalıştığını ve son yıllarda da görme problemi olduğu için çalamadığını iletti. Hastanın yaşam kalitesini artırmak için ameliyatı önerdik ve kendisi de kabul etti." dedi.



Erdem, yaklaşık bir aylık tedavi ve ameliyat sürecini geride bıraktıklarını ifade ederek "Hastamızın yaşam kalitesi, başarılı geçen ameliyat sonrasında arttı. Onun için en önemli olan akordeonu çalmaya başladı. Ameliyattan önce bize sözü vardı. Ameliyat sonrası gelip mini bir konser verecekti, bu sözünü tuttu ve güzel, keyifli bir konser oldu." diye konuştu.



Operasyonun psikolojik etkileri olduğuna dikkati çeken Erdem, "Zaman zaman hastalarımızın rahatlaması için ameliyathanede arka fonda müzik açabiliyoruz. Bu ekip ve hasta için zaman zaman dinlendirici olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Erdem, Köse'nin bir süre sonra görme kaybı bulunan sağ gözünden de ameliyat edileceğini aktardı.



"Görerek, bilerek çalmak ile görmeden çalmak arasında fark var"



Köse, akordeon çalmaya genç yaşlarda merakla başladığını söyledi. Rahatsızlığı dolayısıyla akordeon çalmayı bıraktığını anlatan Köse, şöyle konuştu:



"Son 5-10 yıldır gittikçe görme kaybı yaşadım ve çalmamaya başladım. Göz ameliyatı ile rahatladım ve artık gazete yazısını okuyabiliyorum. Artık bilerek ve görerek hareket ediyorum. Rahat hareket ediyorum, gazete okuyabiliyorum. Yeniden akordeon çalabilmemde de faydası var. Artık tuşları çok rahat görüp çalabiliyorum. Görme problemi nedeni ile yaşadığım sorunlar azaldı. Müziği beyninde bilip tuşların yerini bileceksin. Görerek, bilerek çalmak ile görmeden çalmak arasında fark var. Yeniden tuşlara bilerek dokunabildiğim için çok mutluyum."



Köse, ameliyat ekibine verdiği konser sözünü yerine getirebildiği için mutlu olduğunu kaydetti.