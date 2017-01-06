Akom'u İşgale Giden Askerler İddianamesi Tamamlandı (1)

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA



15 Temmuz darbe girişiminde Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal eden darbeci askerler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, 5'i tutuklu 17 asker hakkında, "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olayda darbeci askerlerin ateş açması sonucu 7 kişinin de yaralanması nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zara verme", "Örgüt üyeliği", suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezası talep edildi.