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Akom İşgaline 3'er Kez Müebbet İstendi
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Akom İşgaline 3'er Kez Müebbet İstendi
6 Ocak 2017 Cuma 13:07
15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal edenlerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbetleri istendi.
15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal edenlerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbetleri istendi
Kaynak:
Dunya.com
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[9135793] Dunya.com
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