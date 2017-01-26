Akom'da Kar Mesaisi

- AKOM'daki çalışmalardan detaylar İSTANBUL - Kar yağışının başlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 27 biriminin görevlilerinden oluşan ekip, Afet Koordinasyon Merkezi'nde kurulan kriz masasında çalışmalarına devam ediyor.

Akom'da Kar Mesaisi

- AKOM'daki çalışmalardan detaylar İSTANBUL - Kar yağışının başlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 27 biriminin görevlilerinden oluşan ekip, Afet Koordinasyon Merkezi'nde kurulan kriz masasında çalışmalarına devam ediyor.

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