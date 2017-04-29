Akn Kademeli Olarak Kalkıyor
Veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla hazırlanan adil kullanım noktasının kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin düzenleme, 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor.
Veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla hazırlanan adil kullanım noktasının kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin düzenleme, 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor
Kaynak: Dunya.com
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