Aklı Olan Delirsin

Aklı Olan Delirsin, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahneleniyor.

Aklı Olan Delirsin

Aklı Olan Delirsin, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahneleniyor.

Değiştikçe zaman farklı olsa da mekan aynıdır yaşananlar ve yaşayanlar. Farklı olan ise paylaşımlar paylaşılanları anlatanlar yok olan hikayeler anlatıcıların dilinde yeniden var olurlar. Sonsuzluğa kadar salt mezar taşında değil kelimelerde yaşarlar. Varoluşlarından bi haber olduğumuz kadınlar, onların adına karar verip uyguladığımız kadınlar. Nazım'ın deyimiyle sofradaki yeri öküzden sonra olanlar,

saçı uzun aklı kısa kalanlar, deli görünen akıllılar, aklı olan kadınlar....

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı), No: 7

Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 50: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 50: 00

Kategori : Aklı Olan Delirsin

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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