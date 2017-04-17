Akli Dengesi Yerinde Olmayan Genç Tartıştığı Şahsı Sokak Ortasında Bıçakladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen genç, sokakta tartıştığı şahsı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.



Olay, Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Orhan Ç. (19), mahallede dolaşırken bir fastfood yemek şirketinde garson olarak çalışan Muhammet Bal ile tartışmaya başladı. Orhan Ç, tartıştığı Muhammet Bal'ı göğsünden ve sırtından bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan Bal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Muhammet Bal'ın evli ve 2 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA