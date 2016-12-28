Akli Dengesi Bozuk Şahıs Suriyeli Kiracının Evini Ateşe Verdi

Adıyaman'da akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen bir kişi, Suriyeli kiracının evini ateşe verdi.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 2626 nolu sokakta akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Hüseyin Ç., babasıyla tartıştı. 26 yaşındaki Hüseyin Ç. daha sonra alt katta bulunan Suriyeli kiracının evin kapısını çaldı. Hüseyin Ç., evde tek olan kiracının kız çocuğu kapıyı açınca içeri girip elindeki çakmak ile eşyaları ateşe verdi. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de yangını çıkardığı iddia edilen şahsı gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evdeki eşyalar tamamen yandı.



Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN