Akkuş'tan Erdem'e destek

TURSAB Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Akkuş, TURSAB genel başkanlığına aday olan Erdem'e destek çıktı



BURSA - TURSAB Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Akkuş, bölgelerindeki acenteler olarak TÜRSAB genel başkanlığına aday olan Hasan Erdem'e destek olduklarını söyledi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin Kasım ayında gerçekleşecek olağan genel kurulu öncesinde ilk adaylığını açıklayan Güçlü TÜRSAB Platformu Başkanı Hasan Erdem'e TURSAB Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Akkuş bölgedeki acenteler olarak destek verdiklerini açıkladı. Akkuş, "Erdem, Ortadoğu ile ilgili ciddi çalışmaları olan bir seyahat acentesi firmasına sahip olan arkadaşımız. Hakikaten de uzun yıllardan beri Bursa'ya ve Marmara bölgesine Ortadoğu ile ilgili gelen turistlerde çok faydası olmuştur. Lisanı, lehçesi ve Arap diline çok iyi hakim olan biri olarak ciddi çalışmalara imza atmıştır. TURSAB Genel Başkanlığı yönetim kurulunda bulunmak için Hasan Erdem'in çalışmaları vardı. Ama olmadı. TURSAB genel merkezde 15 senedir, 35'ye yakın acente bulunan bölgemizden hiç kimse yönetime alınmadı. İstanbul'u finanse eden bir Bursa'dan kimsenin olmaması bizim kendi eksikliğimiz olarak gördük" dedi.

Şimdi ise Erdem yönetim kurulu başkanı olarak aday olmasına sevindiğini belirten Akkuş, "Bizde kendisini destekliyoruz. Hasan Ortadoğu değil, diğer bölgelerden de gelmek isteyen turistlerle ilişkileri sağlam. O yüzden hem bölgemize hem Bursa'ya hem de yeni bir değişimin acentelere faydası olacaktır" diye konuştu.

(AÇ-