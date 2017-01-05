Akıncılar Kaymakamı Karagöz Görevine Başladı

Akıncılar Kaymakamlığına atanan Akın Karagöz görevine başladı.



Karagöz'ü makamında ziyaret eden Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen ilçe hakkında bilgi verdi.





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karagöz, Akıncılar'ın şirin bir ilçe olduğunu belirtti.



İlçeye güzel hizmetler sunma gayretinde olacağını söyleyen Karagöz, "Devlet destekleri, gerekse yerel yönetimlerle ilçemize gereken tüm hizmetleri el birliğiyle vereceğiz. Amacımız, kavun diyarı olarak bilinen Akıncılar'a güzel hizmetleri sunmaktır. Durmayacağız, çalışacağız." dedi.



Akıncılar'ın kavun yetiştiriciliği konusunda iddialı bir ilçe olduğunu duyduğunu belirten Karagöz, "İlçemizde yetişen tüm ürünlerin marka olması için gerekli istişareleri yapacağız. Tarım ve hayvancılığa önem vereceğiz." diye konuştu.



Belediye Başkanı Şen ise Karagöz'e görevinde başarı dileyerek, "İlçemiz küçük ama şirin bir ilçedir. Gerek devlet yatırımları, gerekse yerel yatırımlarla ilçemize gereken hizmetler hükümetimizin destekleriyle verilmektedir. İnşallah güzel hizmetlere hep birlikte el atacağız." ifadesini kullandı.



Ziyarette, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri hazır bulundu.