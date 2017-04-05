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Akıncı ve Guterres'ten Enosis Kararı
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Akıncı ve Guterres'ten Enosis Kararı

Brüksel'de bir buçuk saat süren görüşmede, 7 Nisan'da Rum Meclisinden müzakere sürecinin zeminini ortadan kaldıran Enosis'in okullarda kutlanması kararını bertaraf eden bir sonuç çıkmaması durumunda, 11 Nisan'da öngörülen görüşmenin de olmayacağının netleştirildiği bildirildi.

Akıncı ve Guterres'ten Enosis Kararı

Brüksel'de bir buçuk saat süren görüşmede, 7 Nisan'da Rum Meclisinden müzakere sürecinin zeminini ortadan kaldıran Enosis'in okullarda kutlanması kararını bertaraf eden bir sonuç çıkmaması durumunda, 11 Nisan'da öngörülen görüşmenin de olmayacağının netleştirildiği bildirildi

Kaynak: Dunya.com

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