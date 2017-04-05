Akıncı ve Guterres'ten Enosis Kararı

Brüksel'de bir buçuk saat süren görüşmede, 7 Nisan'da Rum Meclisinden müzakere sürecinin zeminini ortadan kaldıran Enosis'in okullarda kutlanması kararını bertaraf eden bir sonuç çıkmaması durumunda, 11 Nisan'da öngörülen görüşmenin de olmayacağının netleştirildiği bildirildi