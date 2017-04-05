Akıncı ve Guterres'ten Enosis Kararı
Brüksel'de bir buçuk saat süren görüşmede, 7 Nisan'da Rum Meclisinden müzakere sürecinin zeminini ortadan kaldıran Enosis'in okullarda kutlanması kararını bertaraf eden bir sonuç çıkmaması durumunda, 11 Nisan'da öngörülen görüşmenin de olmayacağının netleştirildiği bildirildi.
Brüksel'de bir buçuk saat süren görüşmede, 7 Nisan'da Rum Meclisinden müzakere sürecinin zeminini ortadan kaldıran Enosis'in okullarda kutlanması kararını bertaraf eden bir sonuç çıkmaması durumunda, 11 Nisan'da öngörülen görüşmenin de olmayacağının netleştirildiği bildirildi
Kaynak: Dunya.com
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