Akıncı sezon finali mi olacak, tamamen mi bitiyor? Akıncı sezon finali mi yapacak, ne zaman, neden final yapıyor?
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Akıncı sezon finali mi olacak, tamamen mi bitiyor? Akıncı sezon finali mi yapacak, ne zaman, neden final yapıyor?

Akıncı sezon finali mi olacak, tamamen mi bitiyor? Akıncı sezon finali mi yapacak, ne zaman, neden final yapıyor?
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Akıncı bu Cuma günü sezon finali ile ekranlara gelecek. Seyirciler tarafından merak edilen konulardan birisi de Akıncı sezon finali mi yapıyor yoksa tamamen bitecek mi oldu. Normalde Akıncı dizisi final yapacağı ile ilgili gündeme gelmişti. Peki, Akıncı bitiyor mu, final mi olacak? Akıncı sezon finali ne zaman, hangi gün?

Akıncı ne zaman, saat kaçta? Akıncı sezon finali hangi gün yayınlanacak? Akıncı dizisi bitiyor mu? Akıncı tamamen bitecek mi yoksa sezon finali mi olacak? Sezon finali kaçıncı bölüm? Akıncı neden final yapıyor? Akıncı neden bitiyor? Detaylar haberimizde.

AKINCI FİNAL Mİ YAPIYOR? SEZON FİNALİ Mİ OLACAK?

Akıncı dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama göre dizi bu Cuma günü 20. bölümüyle sezon finali yapacak. Yani 14 Mayıs Cuma günü sezon finali olacak.

Twitter'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Sahne senindir aslan!" Akıncı 20. Bölüm 2. Fragmanı Sezon finali Cuma 20.00'de atv'de. #Akıncı @atvcomtr

Akıncı sezon finali mi olacak, tamamen mi bitiyor? Akıncı sezon finali mi yapacak, ne zaman, neden final yapıyor?

Buna göre dizi tamamen bitmeyecek. Dizi sezon finali yapacak. Yeni bölümleri önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edecektir.

AKINCI TAMAMEN BİTECEK Mİ? YOKSA SADECE SEZON FİNALİ Mİ OLUYOR?

Normalde Akıncı tamamen bitecek diye haberler çıkmıştı. Fakat yapılan paylaşıma göre sezon finali olduğunu görüyoruz. Yani dizi tamamen bitseydi final bölümü şeklinde açıklama yapılırdı. Ama sezon finali denildiği için dizi tamamen bitmiyor olduğu anlaşılmaktadır. Dizinin yeni bölümleri gelecek sezon yayınlanacak.

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı

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