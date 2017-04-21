Akıncı Ile Anastasiadis Ara Bölgede Buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin, "Temmuz'un başında yeni kazıların bile gündeme geleceğinin konuşulduğu bir ortamda tabii ki Kıbrıs Türk tarafı da Türkiye ile birlikte bu konudaki haklarını korumak için gereken adımları atacaktır." dedi.



Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaşık üç saat görüştü.



Görüşmede, Türk tarafı müzakerecisi Özdil Nami, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile diğer yetkililer hazır bulundu.



Akıncı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rum lider Anastasiadis'in görüşmede, Türkiye'nin nisan ayı içinde yayınladığı Ada çevresindeki 3 Navtex (uluslararası sularda faaliyet bildirimi) nedeniyle, kaygılarını dile getirdiğini, bunun iyi niyetle bağdaşmadığını, olumlu atmosfere katkı yapmadığını gündeme getirdiğini bildirdi.



Müzakerelere 2015 Mayıs ayında başlamadan önce Rum lider Anastasiadis'e Doğu Akdeniz'deki araştırmalardan kaçınılması gerektiğini ifade ettiğini vurgulayan Akıncı, "Rum lidere, 'Ya bunu bir uzlaşma ile sağlayacağız, bir komite ile sağlayacağız. ya da bunları erteleyeceğiz, müzakerelere şans tanıyacağız.' demiştik. O noktada bir anlayış birlikteliğimiz olduğunu düşünmekteydik. Bu anlayış birlikteliği ne yazık ki son zamanlarda artık görülmüyor. Temmuz'un başında yeni kazıların bile gündeme geleceğinin konuşulduğu bir ortamda tabii ki Kıbrıs Türk tarafı da Türkiye ile birlikte bu konudaki haklarını korumak için gereken adımları atacaktır." diye konuştu.



"Görüşmede iki temel konu üzeride yoğunlaştık"



Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşme kapsamında iki temel konu üzerinde yoğunlaştıklarını, müzakerecilerin bir önceki gün yaptıkları çalışmaları ele aldıklarını belirterek, bu iki ana konunun "federal yönetimde karalara etkin katılım süreci" ve "Türk ve Yunan vatandaşlarına eş değer muamele" olduğunu açıkladı.



Müzakereler kapsamında mayıs ayı içerisinde de 3 toplantı yapacaklarını anlatan Akıncı, şunları söyledi:



"Bu çerçevede gidersek, ne yazık ki bir sonuca ulaşmayı son derece zor görüyorum. Temmuz sonrasında bu iş son derece zor olacak. O nedenle gerek, müzakerecilerin yarından itibaren yapacakaları çalışmaların büyük önemi var. Bizlerin yapacakları üç toplantının büyük önemi var. BM'ye hakemlik rolu vermeden, BM'nin mekik diplomasisi ile ilk dört başlıktaki konuların bütünsel olarak görebileceğimiz bir çalışmada bize daha etkili katkıda bulunmaları iyi olacak. Eğer bütünlüklü bir resmi ortaya çıkaracak davranışlar sergilemezsek, gene bu akşam yaptığımız gibi bir konunun etrafında saatlerce tartışmaya devam ederiz. Bu da bizi bir sonuca götürmez."



KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi?, Avrupa Birliği?, Mülkiyet?, Yönetim-Güç Paylaşımı?, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler??" olmak üzere, 6 temel başlıktan oluşuyor.