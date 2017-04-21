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Akıncı ile Anastasiadis Ara Bölgede Bir Araya Geldi
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Akıncı ile Anastasiadis Ara Bölgede Bir Araya Geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lideri Anastasiadis, ara bölgede bir araya geldi.

Akıncı ile Anastasiadis Ara Bölgede Bir Araya Geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lideri Anastasiadis, ara bölgede bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

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