Akıncı ile Anastasiadis Ara Bölgede Bir Araya Geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lideri Anastasiadis, ara bölgede bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lideri Anastasiadis, ara bölgede bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com
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