Akıncı Duncan ile Telefonda Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile telefon görüşmesi yaptı.

Akıncı Duncan ile Telefonda Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile telefon görüşmesi yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Akıncı, kendisini telefonla arayan Duncan ile Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Alan Duncan'ın görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ülkesinin yarın başlayacak müzakere sürecine desteğini ifade ettiği kaydedildi.

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