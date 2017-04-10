Akıncı Duncan ile Telefonda Görüştü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile telefon görüşmesi yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile telefon görüşmesi yaptı.
KKTC Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Akıncı, kendisini telefonla arayan Duncan ile Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.
Alan Duncan'ın görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ülkesinin yarın başlayacak müzakere sürecine desteğini ifade ettiği kaydedildi.
sponsored ads