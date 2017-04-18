Akıncı'dan Referandum Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anayasa değişikliği referandumu sonucunun Türkiye'nin geleceğine olumlu katkı yapmasını diledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anayasa değişikliği referandumu sonucunun Türkiye'nin geleceğine olumlu katkı yapmasını diledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'de pazar günü düzenlenen Anayasa değişikliği referandumunun sonucunun, Türkiye'nin geleceği için olumlu katkı yapmasını diledi. Evet ve hayır oylarının birbirine çok yakın olmasının Türkiye siyasal yaşamında diyaloğun bundan sonra daha önemli olduğunu gösterdiğini kaydeden Akıncı, evet ve hayır diyeniyle Türkiye'nin Kıbrıs Türkü için bir bütün ve önemli olduğunu; Kıbrıs sorununun çözümü için yakın istişare içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım ve ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na birer mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Türkiye seçmeni, kendi anayasasında düzenleme yapmak için geçtiğimiz pazar günü sandığa gitti. Çıkan sonucun Türkiye'nin geleceği için olumlu katkılar yapmasını temenni etmekteyiz. Türkiye, Kıbrıs Türkü için referandumda 'evet' ve 'hayır' diyeniyle bir bütündür ve Türkiye bir bütün olarak bizim için önemlidir. Evet ve hayır oylarının birbirine çok yakın olması, Türkiye'nin siyasal yaşamında demokratik diyaloğun bundan sonra daha da önemli olduğunun göstergesidir. Türkiye ile bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Kıbrıs sorununun çözümü için yakın istişare içinde çalışmaya devam edeceğiz".
KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'nun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Akıncı mesajlarında Anayasa değişikliği referandumu sonucunun Türkiye'nin geleceği için olumlu katkı yapmasını diledi.
(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)