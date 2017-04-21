Dha DIŞ HABER- Akıncı'dan Anastasiadis görüşmesi sonrası açıklama



Ali RUHLUEL/ LEFKOŞA/21 Nisan (DHA) - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yeniden bir araya geldi.



Liderlerin görüşmesi daha önceden 18.30 olarak açıklanmıştı ancak görüşme KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı'nın düşerek omzunu incitmesi sonucunda hastaneye kaldırıldığı ve omzunda çıkık tespit edildiği kaydedildi. Meral Akıncı'nın geçirmiş olduğu kaza nedeni ile daha önceden 18.30 olarak belirlenen görüşme 19.45'te başladı. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'na dönüşünde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklamalarda bulundu.



AKINCI: BU ÇERÇEVEDE GİDERSEK SONUCA ULAŞMAK ZOR



KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakere öncesinde Rum lider Anastasiadis'in Türkiye'nin açıkladığı Navtex'le ilgili kaygılarını dile getirdiğini, bunun iyi niyetle bağdaşmadığını ve olumlu atmosfere katkı yapmadığını dile getirdiğini aktardı. Navtex'in Rum tarafının inat ve ısrarla tek taraflı olarak doğalgaz araştırmalarını ileri götürmek istemelerinden kaynaklandığını Anastasiadis'e aktardığını belirten Akıncı, 15 Mayıs 2015'te müzakerelerin başlamasından 4 gün önce Anastasiadis'e aktardığı ilk konunun bu olduğuna dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, "11 Mayıs'ta Ledra Palace'ta kendisine açtığım ilk konu bu oldu. Müzakereleri sonuca ulaştırmaya çalışırken kaçınmamız gereken konulardan birinin doğalgaz konusu olduğudur. ya bir komite oluşturacağız ya da bunları erteleyeceğiz ve müzakerelere şans tanıyacağız demiştik. O noktada anlayış beraberliğimiz olduğunu düşünmüştük. Ne yazık ki artık bu görülmüyor. Temmuz'un başında yeni kazıların gündeme geleceği ortamda Kıbrıslı Türkler Türkiye ile birlikte bu konudaki haklarını korumak için gereken adımları atacaktır. Müzakere süreci devam ederken ve sonuç için kaybedilmemesi gereken kısa bir süre kalmışken doğalgaz araştırmalarını tek yanlı sürdürme inadı bu Navtex olayı ile ilişkisiz değildir" dedi.



Akıncı, 23 Nisan kutlamalarına katılmak amacıyla Larnaka üzerinden adaya gelen konuk ekiplerin engellenmesi konusunu da kendilerinin gündeme getirdiğine dikkat çekerek, asıl güveni zedeleyenin bu olduğunu söyledi. Akıncı, Litvanya'dan gelen grubun AB üyeliği nedeniyle geçişlerinde sorun yaşanmadığını ancak Sırp ve Rus çocukların geçişlerinin engellenmesinin güven ortamı bir yana o çocuklara bir haksızlık olduğunu dile getirdiklerini kaydetti.



Müzakerelerde ise Federal Yönetim'de kararlara etkin katılım süreci ile Türk ve Yunan vatandaşlarına eş değer muamele konusunu ele aldıklarını kaydeden Akıncı, her iki konunun da niyet ve istek olması halinde makul bir şekilde çözülebilir olduğunu söyledi. Akıncı, "80 milyon TC vatandaşını arka kapıdan AB'ye sokma veya milyonlarca insanın istila etme girişimidir gibi şeyler söz konusu değil. Ortaya koyduğumuz makul görüşler AB ve BM tarafından teslim ediliyor ama henüz Rum muhataplarımızı ikna edemedik. Kararlara etkin katılımda anlamakta zorlandığımız bir direnişle karşı karşıyayız" dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı önlerinde 3 toplantı daha olduğunu ancak bu çerçevede devam edilmesi halinde bir sonuca ulaşmayı son derece zor gördüğünü vurguladı. Akıncı, "Karamsarlık aşılamak istemem ama herkes görebiliyor ki Temmuz sonrasında bu iş son derece zor olacak. O nedenle gerek müzakerecilerin çalışmalarının büyük önemi var. Bizlerin yapacağı 3 toplantının büyük önemi var. BM'ye hakemlik rolü vermedik. BM'ye resmi yazılı öneri sunma beklentisi olmadan bir nevi mekik diplomasisi ile resmin bütününü ya da en azından ilk 4 başlıktaki konuları bütünsel olarak görebileceğimiz bir çalışmada bize daha etkili tavsiyede bulunmaları iyi olacak. Bu da tabi ki iki taraf benimserse olabilir. Eğer bütünlüklü resmi ortaya çıkaracak davranışlar sergilemezsek bu akşam yaptığımız gibi bir konunun etrafında saatlerce tartışmaya devam ederiz. Sonuçta da taraflar pozisyonlarını yeniden teyit ettiler korudular ve evlerine gittiler noktasına geliriz bu da bizi bir sonuca götürmez" dedi.



MERAL AKINCI'NIN OMUZU ÇIKTI



Akıncı, bir soru üzerine eşi Meral Akıncı'nın omzundaki çıkığa yapılan müdahaleye ilişkin olarak da açıklama yaptı. Meral Akıncı'nın ayağının merdivene takılması üzerine düştüğünü ve omzunun çıktığını söyleyen Mustafa Akıncı, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kendisine gereken müdahalenin yapıldığını ve omuzunun yerine konduğunu söyledi.