Akıncı'dan 16 Nisan Halk Oylaması Değerlendirmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'deki anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna ilişkin, "Türkiye ile bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs sorununun çözümü için yakın istişare içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin yayımladığı mesajında, Türkiye'de 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği halk oylaması sonucunun Türkiye'nin geleceği için olumlu katkı yapması temennisinde bulundu.



Türkiye'nin, Kıbrıs Türkü için "Evet" veya "Hayır" diyeniyle bir bütün olduğuna ve bütün olarak KKTC için önemine işaret eden Akıncı, mesajında şunları kaydetti:



"Oyların birbirine çok yakın olması, Türkiye'nin siyasal yaşamında demokratik diyaloğun bundan sonra daha da önemli olduğunun göstergesidir. Türkiye ile bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs sorununun çözümü için yakın istişare içinde çalışmaya devam edeceğiz."