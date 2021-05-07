Akıncı canlı izle! ATV Akıncı canlı yeni bölüm izle! 7 Mayıs Akıncı full HD canlı izle!

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ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Akıncı bu akşam 19. bölümüyle ekranlarda olacak! ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 19. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 19. yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı canlı izle! Akıncı ATV canlı yayın izle! Akıncı 19. bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 19. yeni bölüm canlı izle! Akıncı 19. bölümde neler olacak? Akıncı 18. Bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

AKINCI ATV CANLI!

AKINCI 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?"

Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.

Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.

AKINCI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKINCI 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Bizi yok etmek istiyorlar!''

Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet. Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler. Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır. Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür. Köksal'ı emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak harekete geçer. Çok sinsi bir plan yapmışlardır. Bu planı bozacak olan da Akıncı'dır.

AKINCI SON BÖLÜM İZLE!

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı

AKINCI ATV CANLI İZLE!

AKINCI 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!