Akıncı BM Sekreterini Kabul Etti
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'yi kabul etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'yi kabul etti.
Kaynak: Dunya.com
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