Akın Sevgör Konseri ile müzik dolu bir geceye davetlisiniz!



Audiology Records etiketiyle elektronik müzik dünyasına hatırı sayılır bir adım atan Akın Sevgör, klasik müzik altyapısının oldukça hissedildiği, elektronik müziğin ve geleneksel öğelerin bu altyapıyla zekice harmanlandığı ilk albümü Arsnova ile 11 Nisan'da Noxus Sahne'de!



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Noxus Ankara



Mekan Adresi : Selanik Caddesi. 78-A



Başlangıç Saati : 11.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Akın Sevgör



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır