Akın Sevgör

Akın Sevgör Konseri ile müzik dolu bir geceye davetlisiniz!

Akın Sevgör

Akın Sevgör Konseri ile müzik dolu bir geceye davetlisiniz!

Audiology Records etiketiyle elektronik müzik dünyasına hatırı sayılır bir adım atan Akın Sevgör, klasik müzik altyapısının oldukça hissedildiği, elektronik müziğin ve geleneksel öğelerin bu altyapıyla zekice harmanlandığı ilk albümü Arsnova ile 11 Nisan'da Noxus Sahne'de!

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Noxus Ankara

Mekan Adresi : Selanik Caddesi. 78-A

Başlangıç Saati : 11.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Akın Sevgör

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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