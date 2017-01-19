Akıma Kapılan Vinç Operatörü Öldü

ŞANLIURFA'da, inşaatta çalışma yapan 23 yaşındaki vinç operatörü Mehmet Badıllı, kaldıracın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Mehmet Badıllı operatörlüğünü yaptığı vincin kaldıracını yüksek gerilim hattına çarptı. Akıma kapılan operatör Badıllı için inşaattaki diğer işçiler tarafından sağlık ekipleri çağırıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Badıllı'yı hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavisine başlanan Badıllı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Badıllı'nın cesedi otopsi için morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Şanlıurfa