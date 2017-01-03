Akıma Kapılan Çocuk Toprağa Verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, duş almak için girdiği banyoda akıma kapılarak hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi.



Alibeyköy'de bir ay önce taşındıkları evlerinde duş almak için banyoya giren 12 yaşındaki İbrahim Girgin, şofbendeki arıza sebebiyle elektrik akımına kapıldı. Banyodan çıkmaması üzerine içeri giren yakınları İbrahim Girgin'i baygın halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.



İbrahim Girgin, Alibeyköy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Acılı baba Alirıza ve anne Emine Girgin, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi.



Girgin çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan İbrahim Girgin'in okulunda da yas vardı. Cenazenin ardından İbrahim Girgin'in eğitim gördüğü Alibeyköy Ortaokulu 7-A sınıfında tören düzenlendi. İnegöl Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican'ın da katıldığı törende, talihsiz öğrencinin oturduğu sıraya resmi ve çiçekler konuldu. - BURSA