Akıllı Telefonlarınızı Sık Şarj Edin'

ABDULLAH DOĞAN - BASİR GÜLÜM - Türkiye'de atık pil konusunda yetkilendirilen tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar, akıllı telefonlarda lityum iyon tipi pil kullanıldığını belirterek, "Bu pilleri çok sık şarj etmek gerekiyor. Şarj seviyesi yüzde 50'ye geldiği zaman tekrar şarj edilmeli. Şarjın iyice bitmesini beklemek doğru bilinen yanlış uygulamalardan biridir." dedi.



Bahar, atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi için yürütülen çalışma kapsamında geldiği Konya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Atık pil toplamaya 13 yıl önce başladıklarını anlatan Bahar, ilk iki yılın kendileri için tecrübe aşaması olduğunu, 2007'den itibaren sistemli şekilde faaliyetlere başladıklarını dile getirdi.



Bahar, 2007'de 226 ton atık pilin toplandığını, 2016'da bu rakamın 720 tona çıktığını bildirdi. Bu rakamların doğanın temizliği için yeterli olmadığına işaret eden Bahar, TAP'ın daha çok kitleye ve tüketiciye ulaşmayı amaçladığını aktardı.



Camilerde atık pil toplanacak



Bahar, tüketicileri bilgilendirmek üzere illerde çeşitli programlar düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Atık pil toplamayla ilgili camilere, ev hanımlarına ve muhtarlıklara yönelik kampanyalarımız olacak. Okullar kapandıktan sonra özellikle yaz dönemine denk gelecek şekilde kampanyalarımızı yürüteceğiz. En çok atık pil toplayan ev hanımına ihtiyacına göre birkaç küçük ev aletinden birisini seçme şansı vereceğiz. Kampanya kapsamında camilere yönelik bir ödüllendirme sistemimiz olacak. Cemaatten ziyade caminin ihtiyacına göre temizlik malzemesi ya da imamla görüşerek ihtiyaca göre bir hediye belirlemeyi planlıyoruz."



Atık pil kutusuna turşu kurmuşlar



İl ve ilçe merkezlerinde, atık pil toplanması amacıyla çeşitli boyutlarda ambalaj gönderdiklerini anlatan Bahar, şöyle devam etti:



"Bazen atık pil ambalajlarını koyduğumuz yerlerde ilginç görüntülerle karşılaşabiliyoruz. Fıçı ve varil şeklinde kutularımız vardı. İstanbul'dan dağıtımını yaptık. Bu kutulara yoğun talep oldu. Sonra bir baktık, gönderdiğimiz noktalardan bize pil gelmiyor ama sürekli kutu isteniyor. Merak edip, 'ne yapıyorsunuz bu kutuları' diye sorduk. Bazı kişilerin bu kutulara patates depoladığını, hatta turşu kurduklarını öğrendik. Bu atık kutularının içerisine yiyecek depolanması sağlıklı bir şey değil. Kutularımızı şeffaf yaptık. Kutu sistemimizi bu şekilde değiştirmek zorunda kaldık."



"Şarjın iyice bitmesini beklemek doğru değil"



Bahar, cep telefonu, tablet ve taşınabilir bilgisayarların günlük hayatta sık kullanıldığına işaret ederek, bu elektronik cihazların enerji tüketimiyle ilgili ciddi sorunlar yaşandığına değindi.



Akıllı telefonların kullanımına göre enerji sarfiyatının arttığına dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti:



"Akıllı cep telefonlarında kullandığımız pil, şarjı çok seven lityum iyon (li-ion) tipi pildir. Bu pilleri çok sık şarj etmek gerekiyor. Şarj seviyesi yüzde 50'ye geldiği zaman tekrar şarj edilmeli. Şarjın iyice bitmesini beklemek doğru bilinen yanlış uygulamalardan biridir. Bundan bir önceki cep telefonlarında kullanılan sistem, yani 10 yıl öncesinde nikel-kadmiyum pildi. O kadar çok şarjı sevmezdi ve mutlaka bittikten sonra şarj edilmesi gerekirdi. Tüketicideki algı, bittikten sonra şarj etmeye yöneliktir. Pilin ömrünü daha uzun kullanmak istiyorsanız bataryadaki enerji yarıya düştüğünde şarj etmeniz daha faydalıdır. Pilinizin ömrü bin arama kapasitesine sahipse, bu yöntemle gücü 2-3 bine kadar çıkabilir."