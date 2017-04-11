Akıllı Telefonlar Tehlikeye Sokabilir
Telefon kullanırken yapılan el hareketlerinin sensörler tarafından algılandığını iddia eden İngiliz bilim adamları, şifrelerin açığa çıkabileceğini söyledi.
Telefon kullanırken yapılan el hareketlerinin sensörler tarafından algılandığını iddia eden İngiliz bilim adamları, şifrelerin açığa çıkabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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