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Akıllı Telefonlar Tehlikeye Sokabilir
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Akıllı Telefonlar Tehlikeye Sokabilir

Telefon kullanırken yapılan el hareketlerinin sensörler tarafından algılandığını iddia eden İngiliz bilim adamları, şifrelerin açığa çıkabileceğini söyledi.

Akıllı Telefonlar Tehlikeye Sokabilir

Telefon kullanırken yapılan el hareketlerinin sensörler tarafından algılandığını iddia eden İngiliz bilim adamları, şifrelerin açığa çıkabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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