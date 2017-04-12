Akıllı Telefon Zihin Geriliğine Neden Oluyor mu ?

Temple Üniversitesi Psikoloji bölümünün yaptığı araştırma, akıllı telefon kullanımın insan zihnini gerilettiğine dair bulguların yetersiz olduğunu ortaya koydu.



Yapılan araştırmada günlük hayatı doğrudan etkileyen akıllı telefon kullanımının hafıza, dikkat ve tatmin etme duygusunu nasıl etkilediği incelendi. Çalışmada geçmişte yapılan akıllı cihaz ve insan zihni çalışmalarını inceleyen bilim adamları akıllı telefonların sosyal hayatı olumsuz etkileyebildiğini ancak bilişsel gelişimi olumsuz etkilediğine dair bir kanıta varılamayacağını ifade etti. Geçmişte yapılan bilimsel çalışmaların insanlardaki akıllı telefon algısını olumsuz etkilediğine dikkat çeken araştırmada, bulguların henüz yetersiz olduğu vurgulanıyor. Araştırmaya göre bugüne kadar teknoloji ve insan zihni ilişkisini inceleyen deneylerin akıllı cihazların beyni olumsuz etkilediğine dair bir kanıt sunmuyor. Çalışmayı yürüten bilim adamları mevcut deney yöntemlerinin akıllı telefon- zihin ilişkisini çözmede yetersiz olduğunu ifade ediyor.



Gelecek yıllarda deneysel araştırmalardaki teknik gelişmeyle beraber zihin- teknoloji ilişkisinin tüm yönleriyle daha nitelikli bir şekilde incelenebilecek. Dünyada 2.5 milyar insan akıllı telefon kullanırken bu rakamın 2020 yılına kadar 2.9 milyara çıkması bekleniyor. Türkiye'de bu akıllı telefon kullananların sayısı ise 40 milyon olurken 2020 yılına kadar bu sayının 55 milyon olacağı tahmin ediliyor.



(İHA)