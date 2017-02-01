Akıllı Telefon Satışında Apple 2011'den Sonra İlk Kez Samsung'u Geçti





Akıllı cep telefonu piyasasının en büyük iki aktörü Apple ve Samsung arasındaki rekabette, Apple son beş yıldır ilk kez geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Güney Koreli rakibi Samsung'u telefon satışlarında geride bıraktı.



Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Apple, bu dönemde 78 milyon 300 bin adet iPhone sattı.



Araştırma kuruluşu Strategy Analytic verilerine göre Samsung'un bu dönemdeki akıllı telefon satışıysa 77 buçuk milyonda kaldı, 2011 yılından sonra ilk kez Apple'ın gerisine düşmüş oldu.



Samsung geçtiğimiz yıl aşırı ısınan ve bazı ürünlerde de alev alan batarya problemi yüzünden, iddialı ürünü Galaxy Note 7'yi piyasadan çağırmak zorunda kalmıştı.



Bazı uzmanlar Apple'ın bu performansında Samsung'un söz konusu bu başarısızlığının da etkisi olabileceğini belirtiyor.



Toplam gelirinin üçte ikisini akıllı telefon satışlarından elde eden Apple'ın iPad tablet satışları ise yüzde 18,6 azalarak 13,1 milyona geriledi.



Apple'ın yılın ilk çeyreğinde 51,5 milyar ile dolarla 53,5 milyar dolar arasında gelir elde etmesi bekleniyor.



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Tags: satışında ABD Apple sonra Samsung Teknoloji 2011den Akıllı ilk telefon kez Samsungu geçti Gepost: 01 februari 2017