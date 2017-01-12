Bursa'da GSM şirketine müşteri gibi gelen hırsız, teşhirdeki akıllı telefonu çalıp kayıplara karıştı.
Merkez Osmangazi ilçesinde şehrin en işlek caddesindeki GSM şirketine gelen 20-21 yaşlarındaki hırsız, işyeri çalışanlarının başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bildi. Teşhirdeki telefonu önce inceleyen hırsız, daha sonra etrafı kolaçan edip 3 bin lira değerindeki akıllı telefonun alarmını kopardı.
Telefonu cebine atan hırsız, sakin bir şekilde işyerinden ayrıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibinin müracatı üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA
Akıllı Telefon Hırsızı Kameraya Böyle Yakalandı
Bursa’da GSM şirketine müşteri gibi gelen hırsız, teşhirdeki akıllı telefonu çalıp kayıplara karıştı.
Bursa'da GSM şirketine müşteri gibi gelen hırsız, teşhirdeki akıllı telefonu çalıp kayıplara karıştı.
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