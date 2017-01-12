Akıllı Telefon Hırsızı Kameraya Böyle Yakalandı

Bursa'da GSM şirketine müşteri gibi gelen hırsız, teşhirdeki akıllı telefonu çalıp kayıplara karıştı.



Merkez Osmangazi ilçesinde şehrin en işlek caddesindeki GSM şirketine gelen 20-21 yaşlarındaki hırsız, işyeri çalışanlarının başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bildi. Teşhirdeki telefonu önce inceleyen hırsız, daha sonra etrafı kolaçan edip 3 bin lira değerindeki akıllı telefonun alarmını kopardı.



Telefonu cebine atan hırsız, sakin bir şekilde işyerinden ayrıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibinin müracatı üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA