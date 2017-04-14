Akıllı Şebeke Ve Şehir Uygulamaları Görücüye Çıkıyor

Dünya Enerji Birliği (IEEE-PES) tarafından desteklenen enerji alanında ülkedeki tek organizasyon olma özelliğine sahip 5.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2017), İtalya'nın ülke partnerliğinde 19 – 21 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak. 30 farklı ülkeden heyetlerin katılacağı zirvede insan odaklı akıllı şebeke ve akıllı şehir uygulamaları sergilenecek.

Elektrik iletimi ve dağıtımında klasik şebeke sisteminden "Akıllı Şebeke" sistemine geçiş için önümüzdeki 5 yıllık süreçte 30 milyar TL'lik bütçe planlayan, aynı zamanda Gaziantep, Karaman ve Konya'yı pilot kentler seçerek yakın gelecekte insan odaklı "Akıllı Şehir"ler yaratmayı hedefleyen Türkiye için ICSG İstanbul 2017 büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda başta T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın himayelerinde organize edilen ICSG İstanbul 2017'de siz değerli basın mensubu dostlarımızı görmekten mutluluk duyarız.

ÖNEMLİ KATILIMCILAR

Akıllı şebekeler ve akıllı şehirler konularını tüm boyutları ile uluslararası düzeyde gündeme taşıyan ICSG İstanbul 2017, ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli isimlere ev sahipliği yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr.Kadir Topbaş, ELDER Başkanı ve IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen ve AKSA Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan zirveye Türkiye'den katılacak önemli isimlerin başında geliyor. Dünya Enerji Birliği Enerji Kurulu Başkanı Dr. Shay Bahramirad, Dünya Enerji Birliği Başkanı Prof. Dr. Saifur Rahman, Global Akıllı Şebekeler Federasyonu Başkanı Reji Kumar Pillai, İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, İsrail Enerji Vakfı (ISEA) Başkanı Amos Lasker ve ABD Illinois Teknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Mohammad Sahahidehpour uluslararası katılımcılar arasında yer alıyor.

Katılımcı Firmaların Standlarında;

AB'den 5 Milyon Euro yatırım desteği alan Eskişehir Tepebaşı "Akıllı Şehir" projesi,

'Engelsiz Şehir' kapsamında görme engellilerin belediye otobüsü kullanımını sağlayan "Hayal Ortağım Uygulaması"

Enerji kaybını yüzde 60 oranında engelleyen "Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi",

Rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan hibrid aydınlatma sistemleri,

Tüketim, üretim, kaçak elektrik kullanımı ve arızaları gösteren "Akıllı Şebeke" uygulamaları,

Akıllı elektrik, su ve doğalgaz sayaçları,