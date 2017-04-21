Akıllı Doktor
AKILLI DOKTOR etkinliği 2017-04-22 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
AKILLI DOKTOR etkinliği 2017-04-22 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bayrampaşa
Mekan : Bayrampaşa Yücel Çakmaklı Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 68 (Kaymakamlık Binası Girişi) Bayrampaşa
Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 14: 00: 00
Kategori : AKILLI DOKTOR
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io