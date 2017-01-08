Akıllı Baret Nedir, Ne İşe Yarar?

Globax CEO'su Abdullah Alp Aslan, akıllı baret çözümünün ne işe yaradığını Wise TV'ye anlattı.



Aslan önceliklerinin insan sağlığı olduğunu vurgulayarak, "Akıllı baret iş sağlığı güvenliği yönetimi ve personel yönetimini sağlayan, yöneticilere karar destek bilgileri sağlayan bir teknoloji. İş sağlığı güvenliği bizim için çok önemli. Malum Türkiye'de de çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Madenlerde göçükler oluyor. İnsanlara erişmekte zorlanıyoruz. Bunun gibi teknolojileri geliştirerek insanlığa faydalı olacak çalışmalar yapıyoruz" dedi.