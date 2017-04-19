Akıllı Bandajlar Sağlığınızı Takip Etmek İçin 5g Teknolojisi Kullanacak

Akıllı Bandajlar Sağlığınızı Takip Etmek için 5G Teknolojisi Kullanacak.





Akıllı Bandajlar 5G Teknolojisi ile verileri Doktorlarınıza kolayca iletecek.



Doktorunuz tarafından sağlık durumunuzun sürekli takip edilebildiği pansumanlara hazır mısınız? Siz hazır olmasanızda yeni teknoloji bir yıl içinde kullanılmaya başlanıyor.



Bndajlar her zaman tedavi sürecinin en önemli parçalarından olmuç ve gizemini her daim korumuştur. Bandaj açılana kadar sağlık durumunuzu ne kadar iyileştiğini pek bilmezsiniz. Galli araştırmacıların çalışmaları başarılı olursa artık bandajın altında olup bitenlerle ilgili çok fazla merak etmemize gerek kalmayacak.



Swansea Üniversitesi, sağlığınızla ilgili detayları sürekli olarak aktarmak için 5G kablosuz veri ve nano boyutlu sensörler kullanacağı akıllı, 3 Boyutlu baskı ile imal edilmiş Akıllı Bandajları 12 ay içinde test etmeyi ve kullanmayı planlıyor. Doktorların, yaranın ilerlemesine, bulunduğunuz yere ve aktivitenize göre size özel tedavi süreçleri planlamasına yardımcı olacak.



Araştırmacılara göre 5G teknolojisini bu verileri gönderecek şekilde tasarlamak ve veri akışını doktorlara iletmek oldukça zor olmasına karşın Akıllı Bandajların esnek, sağlam bank genişliğini sunma şansına sahip olduğunu söylüyor.



Sistemin şu anda sağlıklı çalışması için yerine getirilmesi gereken iki unsur var . Bunlardan birisi Üniversite araştırmacılarının yani nano teknik uzmanlarının sensörleri bitirmesi bir diğeri de 5G Teknolojisinin kullanılabiliyor olmasına.



Sistemin yaygınlaşması için uzun bir zamana ihtiyaç var mı, var gibi duruyor. En azından ülkemizde henüz 5G teknolojisi yok. 4.5G'deyiz.



BBC



http://www.teknotalk.com/akilli-bandajlar-5g-56540/