Akıllı Bandajlar Bizim Yerimize Doktor ile Konuşacak

İngiltere'nin Swansea Üniversitesi Yaşam Bilimleri Enstitüsü'nde bilim insanları bir yaranın nasıl iyileştiğini tespit edebilen ve doktorlara hastanın durumu hakkında bilgi veren akıllı bandajların 12 ay içinde test edileceğini duyurdu.



Teknolojinin gelişmesiyle çalışmalarını arttıran bilim insanları, bir yaranın nasıl iyileşeceğini tespit edebilen ve doktorlara geri bildirim gönderebilen bandajların önümüzdeki 12 ay içerisinde denenmeye başlanabileceğini belirtti. Bandajlar, hangi tedavinin gerekli olduğunu izlemek ve bir hastanın gerçekleştirdiği aktiviteleri takip etmek için geliştirildi. Bunun için akıllı bandajlar gerçek zamanlı 5G teknolojisini kullanıyor.



Akıllı bandaj, yara durumunu herhangi bir zamanda belirlemek için nano teknolojiyi kullanıyor. Yara, 5G altyapısına bağlanarak telefonunuz vasıtasıyla sizin hakkınızdaki tüm bilgileri ediniyor. Nerede olduğunuzu, o an hangi işi gerçekleştirdiğinizi… Bu bilgiler doktorlara iletilerek, sizin hastanede olmadığınız dönemlerde yaranın tepkilerinin nasıl olduğu anlaşılmış oluyor. Biraz ütopik gözükse de eğer olumlu sonuçlar alınırsa, gelecekte hastaların taburcu olma süresi kısalacak.