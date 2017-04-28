Akılcı İlaç Kullanımı" Yürüyüşü

Samsun Halk sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğince akılcı ilaç kullanımına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.



Sahil yolunda gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, ilaç kullanımı ve günde 10 bin adım sağlıklı yürüyüş yapmaları konusunda bilgilendirildi.





İl Sağlık Müdürü Yusuf Güney, akılcı ilaç kullanımının insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



Sağlıklı yaşam adına her gün yaklaşık 10 bin adım atılması gerektiğine dikkati çeken Güney, "Sağlıklı yaşam adına yürüyüş yaparak akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek istedik. Dünyada ve ülkemizde yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. İlaçların gereksiz ve yanlış kullanımı, bakterilerin direnç geliştirmesine neden olabiliyor. Sağlık çalışanları ve vatandaşlarımızla dikkati çekmek istedik." dedi.