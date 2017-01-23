Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "Akılcı İlaç Kullanımı Hızlı Antijen Testi" eğitimi verildi.



Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017 kapsamında 18-20 Ocak 2017 tarihlerinde, Afyonkarahisar merkez başta olmak üzere Bolvadin ve Dinar ilçelerinde Aile Hekimleri ve Topum Sağlığı Merkezinde görev yapan hekimleri bilgilendirmek amacı ile "Akılcı İlaç Hızlı Antijen Testi ve Grup A Streptokok Akut Farenjit Tanı ve Tedavisi Eğitimi" düzenlendi. Düzenlenen eğitime toplam 246 hekim katılırken, eğitimde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Pamukçuoğlu tarafından Hızlı Antijen Testleri'nin kullanımı konusu anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR