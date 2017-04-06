Bitlis Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Akılcı Antibiyotik Farkındalık" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Yunus Emre Bulut yaptığı açıklamada, bilimsel kanıtların, üst solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 90 ila 95'inin viral kaynaklı antibiyotiklerin etkisiz ve gereksiz olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.



Türkiye'de bu tür enfeksiyonların, yüzde 50'sinden fazlasında antibiyotik reçete edildiğini belirten Bulut şunları kaydetti:



"Bakanlığımız, olumsuz tablonun çözümü için 2017 Eylem Planı'nda üst solunum yolu enfeksiyonları için antibiyotik reçete edilme yüzdesini ilk etapta yüzde 30'a düşürmek hedefine ulaşmak istenmiştir. İlimizdeki hekim, yardımcı sağlık personeli ve eczacılarımız ile konunun paydaşlarına eğitimler verilmektedir. Ayrıca bakanlığımızın gönderdiği ve aile hekimlerimize dağıttığımız hızlı antijen testleriyle halkın bilinç düzeyini artırmaya çalışıyoruz."



Ayrıca bu kapsamda akılcı antibiyotik kullanımı farkındalığını daha küçük yaşlarda oluşturmak amacıyla resim yarışması düzenlediklerini kaydeden Bulut, yarışmada dereceye giren öğrencileri ödüllendirdiklerini dile getirdi.