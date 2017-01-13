TÜMÜ
Haberler Search
Akıl &zeka ve Satranç Eğitmenlik Eğitimi

Akıl &zeka ve Satranç Eğitmenlik Eğitimi

DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLITÜM KAMU VE ÖZEL KURUMLARDA GEÇERLİ SERTİFİKAYIL SONUNA ÖZEL MÜTHİŞ KAMPANYAAKIL VE ZEKA OYUNLARIVE SATRANÇ EĞİTMENLİK SERTİFİKASIİKİSİ BİR ARADA SADECE 350 TLSAATİ: 10: 00-17: 00 EĞİTİM TARİHİ: 14 -15 ocak CUMARTESİ PAZAREĞİTİM ÜCRETİ: 350TL (GRUP KAYDI İÇİN ÖZEL...

Akıl &zeka ve Satranç Eğitmenlik Eğitimi

DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

TÜM KAMU VE ÖZEL KURUMLARDA GEÇERLİ SERTİFİKA

YIL SONUNA ÖZEL MÜTHİŞ KAMPANYAAKIL VE ZEKA OYUNLARIVE SATRANÇ EĞİTMENLİK SERTİFİKASIİKİSİ BİR ARADA

   SADECE 350 TL

SAATİ:  10: 00-17: 00 

EĞİTİM TARİHİ: 14 -15 ocak CUMARTESİ PAZAR

EĞİTİM ÜCRETİ:   350TL (GRUP KAYDI İÇİN ÖZEL OLARAK İLETİŞİME GEÇİNİZ)

EĞİTİM YERİ:  KONYA LİMİTSİZ PSİKOTERAPİ MERKEZİ

BU EĞİTİM VE SERTİFİKA NE İŞE YARAR ?

1- Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında  EGZERSİZ açabilirsiniz. 

2- İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirsiniz. 

3- 5.6.7. ve 8. sınıflarda Akıl ve Zeka Oyunları Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz. 

4- Akıl- Zeka Oyunları Kulübü Kurabilirsiniz. 

5- Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Verebilirsiniz. 

6- Anaokulu, Kreş, Kolej, Zeka Kulübü, Özel Okul ve Benzeri Kurumlarda Eğitici Olarak Görev Alabilir, Zeka Oyun Merkezi Açabilirsiniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM TERBİYE KURULUNCA KABUL EDİLEN 163 SAYILI KARAR VE 13,09,2012 TARİHLİ MÜFREDAT GEREĞİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. 

KİMLER KATILABİR

      Tüm Öğretmenler, Psikologlar, Psikojik Danışmanlar, Aile Danışmanları, sosyologlar, sosyal hizmet gorevlileri, usta öğreticiler, her branştan anaokulu, ilkokul, ortaokul lise öğretmenleri ve alana ilgi duyan üniversite öğrencileri 

   Zeka Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıradışı düşünme, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.

    Bu nedenle zeka oyunları eğitiminde çocuklarda bu gelişimi sağlayan zeka oyunlarının eğiticisi ve uygulayıcısı olacak eğitmen-öğretmenlerin, çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zeka oyunları konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerle beraber, raporlama ve uygulama prensiplerine hakim olmaları hedeflenmektedir.

    Eğitimlerde zeka ve akıl oyunlarının uygulamasında zenginlik katacak sıradışı düşünme becerisi etkinliklerine de yer verilecek ve örnek etkinlikler paylaşılacaktır.

AMAÇ:

Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek

Çocuğu Zeka-Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak

Çocuğa Zeka ve Akıl Oyunları'nın temel kavramlarını anlatmak

Zeka Oyunları'nın geliştirdiği alanları tanıtmak

Geliştirdiği alanlara göre Zeka Oyunlarını uygulamalı olarak göstermek ve     tanıtmak

Zeka Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak

Farklı yaş seviyelerinde uygulanabilecek zeka oyunlarını tavsiye etmek

Çocuklarda sıradışı düşünme becerilerini geliştirmek

EĞİTİM SONRASINDA EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER;

Zeka ve bileşenleri hakkında fikir beyan edebilir.

Zeka Oyunları'nı öğretebilir

Zeka Oyunları hakkında, genel kavramlar üzerinde açıklamalar yapabilir

Zeka Oyunları'nın geliştirdiği alanlar hakkında bilgi verir ve bu alanların önemini bilir

Çözüm yöntemlerini uygulayabilir ve anlatabilir

Belirli bir müfredat aralığı (kurs, atölye, kulüp, okul dönemi) boyunca 30 civarında zeka oyunuyla eğitimini planlayabilir ve uygulayabilir.

Zeka oyunları turnuvalarını organize edebilir.

Bireysel ve grupla oynanan oyunları organize edebilir.

Verilen kaynakları kullanabilir.

Çalışmalar sonrasında raporlama yapabilir ve velilere dönüt verebilir.

Çocuklara yönelik sıradışı düşünme becerisi etkinlikleri yapabilir, durumda olmaları hedeflenmektedir.

DİĞER 

Eğitime katılan ve başarılı olan tüm katılımcılara Üniversite Onaylı "Zeka ve    Akıl Oyunları Eğitim" sertifikası verilecektir. 

Eğitime katılan tüm katılımcılara eğitim kitapçığı verilecektir. 

Eğitime katılan tüm katılımcılara örnek rapor ve formlar verilecektir. 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:  

0332 408 06 23 - 0533 644 22 18- 0546 606 66 12 

İhsaniye mahallesi Sultan Cem caddesi A Plaza A BLok 3/301 

(Mareşal ortokulu karşısı, Adalhan İşmerkezi Arkası)  SELÇUKLU/KONYA

EĞİTİM ALAN KATILIMCILARA VERİLECEK MATERYALLER:  

*Eğitim kitapçığı

*Oyun Tanıtım Videoları,

*Örnek Sunum ve etkinlikler

*Örnek Müfredat  

*Kurs acmak için gerekli tüm evraklar

UZAKTAN EĞİTİM İÇİN:    https: //goo.gl/XKKxGs

NOT 

Kurumumuz eğitimci değişikliği yapma hakkına sahiptir. 

Eğitim yeri farklı kurumun eğitim yerlerinde de yapılabilir. 

Kurumumuz gerektiğinde eğitim tarihi değişikliği ve yeni içerik düzenlemesi yapabilir. 

Kesin kayıt için, eğitim veya kapora bedelinin bildirilen banka hesabına yatırılarak dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io


sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads