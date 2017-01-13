Akıl &zeka ve Satranç Eğitmenlik Eğitimi

DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI



TÜM KAMU VE ÖZEL KURUMLARDA GEÇERLİ SERTİFİKA



YIL SONUNA ÖZEL MÜTHİŞ KAMPANYAAKIL VE ZEKA OYUNLARIVE SATRANÇ EĞİTMENLİK SERTİFİKASIİKİSİ BİR ARADA



SADECE 350 TL



SAATİ: 10: 00-17: 00



EĞİTİM TARİHİ: 14 -15 ocak CUMARTESİ PAZAR



EĞİTİM ÜCRETİ: 350TL (GRUP KAYDI İÇİN ÖZEL OLARAK İLETİŞİME GEÇİNİZ)



EĞİTİM YERİ: KONYA LİMİTSİZ PSİKOTERAPİ MERKEZİ



BU EĞİTİM VE SERTİFİKA NE İŞE YARAR ?



1- Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında EGZERSİZ açabilirsiniz.



2- İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirsiniz.



3- 5.6.7. ve 8. sınıflarda Akıl ve Zeka Oyunları Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.



4- Akıl- Zeka Oyunları Kulübü Kurabilirsiniz.



5- Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Verebilirsiniz.



6- Anaokulu, Kreş, Kolej, Zeka Kulübü, Özel Okul ve Benzeri Kurumlarda Eğitici Olarak Görev Alabilir, Zeka Oyun Merkezi Açabilirsiniz.



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM TERBİYE KURULUNCA KABUL EDİLEN 163 SAYILI KARAR VE 13,09,2012 TARİHLİ MÜFREDAT GEREĞİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR.



KİMLER KATILABİR



Tüm Öğretmenler, Psikologlar, Psikojik Danışmanlar, Aile Danışmanları, sosyologlar, sosyal hizmet gorevlileri, usta öğreticiler, her branştan anaokulu, ilkokul, ortaokul lise öğretmenleri ve alana ilgi duyan üniversite öğrencileri



Zeka Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıradışı düşünme, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.



Bu nedenle zeka oyunları eğitiminde çocuklarda bu gelişimi sağlayan zeka oyunlarının eğiticisi ve uygulayıcısı olacak eğitmen-öğretmenlerin, çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zeka oyunları konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerle beraber, raporlama ve uygulama prensiplerine hakim olmaları hedeflenmektedir.



Eğitimlerde zeka ve akıl oyunlarının uygulamasında zenginlik katacak sıradışı düşünme becerisi etkinliklerine de yer verilecek ve örnek etkinlikler paylaşılacaktır.



AMAÇ:



Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek



Çocuğu Zeka-Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak



Çocuğa Zeka ve Akıl Oyunları'nın temel kavramlarını anlatmak



Zeka Oyunları'nın geliştirdiği alanları tanıtmak



Geliştirdiği alanlara göre Zeka Oyunlarını uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak



Zeka Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak



Farklı yaş seviyelerinde uygulanabilecek zeka oyunlarını tavsiye etmek



Çocuklarda sıradışı düşünme becerilerini geliştirmek



EĞİTİM SONRASINDA EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER;



Zeka ve bileşenleri hakkında fikir beyan edebilir.



Zeka Oyunları'nı öğretebilir



Zeka Oyunları hakkında, genel kavramlar üzerinde açıklamalar yapabilir



Zeka Oyunları'nın geliştirdiği alanlar hakkında bilgi verir ve bu alanların önemini bilir



Çözüm yöntemlerini uygulayabilir ve anlatabilir



Belirli bir müfredat aralığı (kurs, atölye, kulüp, okul dönemi) boyunca 30 civarında zeka oyunuyla eğitimini planlayabilir ve uygulayabilir.



Zeka oyunları turnuvalarını organize edebilir.



Bireysel ve grupla oynanan oyunları organize edebilir.



Verilen kaynakları kullanabilir.



Çalışmalar sonrasında raporlama yapabilir ve velilere dönüt verebilir.



Çocuklara yönelik sıradışı düşünme becerisi etkinlikleri yapabilir, durumda olmaları hedeflenmektedir.



DİĞER



Eğitime katılan ve başarılı olan tüm katılımcılara Üniversite Onaylı "Zeka ve Akıl Oyunları Eğitim" sertifikası verilecektir.



Eğitime katılan tüm katılımcılara eğitim kitapçığı verilecektir.



Eğitime katılan tüm katılımcılara örnek rapor ve formlar verilecektir.



AYRINTILI BİLGİ İÇİN:



0332 408 06 23 - 0533 644 22 18- 0546 606 66 12



İhsaniye mahallesi Sultan Cem caddesi A Plaza A BLok 3/301



(Mareşal ortokulu karşısı, Adalhan İşmerkezi Arkası) SELÇUKLU/KONYA



EĞİTİM ALAN KATILIMCILARA VERİLECEK MATERYALLER:



*Eğitim kitapçığı



*Oyun Tanıtım Videoları,



*Örnek Sunum ve etkinlikler



*Örnek Müfredat



*Kurs acmak için gerekli tüm evraklar



UZAKTAN EĞİTİM İÇİN: https: //goo.gl/XKKxGs



NOT



Kurumumuz eğitimci değişikliği yapma hakkına sahiptir.



Eğitim yeri farklı kurumun eğitim yerlerinde de yapılabilir.



Kurumumuz gerektiğinde eğitim tarihi değişikliği ve yeni içerik düzenlemesi yapabilir.



Kesin kayıt için, eğitim veya kapora bedelinin bildirilen banka hesabına yatırılarak dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.