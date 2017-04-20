Akıl Oyunları Festivali'nde Öğrenciler Hem Öğrendi Hem Sosyalleşti

ÜMRANİYE Belediyesi'nin ortaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlediği 3'üncü Akıl Oyunları Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin gösterileriyle göz dolduran festivalde, akıl oyunlarının önemine dikkat çeken Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu Fen Bilgisi ve Zeka Oyunları öğretmeni Işıl Gürkan Kotancı, "Turnuvaların en büyük amacı çocuklarımızı asosyallikten kurtarıp, bilgisayar ve tabletten uzaklaştırarak, ailesiyle ve arkadaşlarıyla birlikte sosyal bir şekilde zaman geçirebilecekleri bir yol sağlamaktır" dedi.



Şehit Ömer Halisdemir adı verilen Akıl Oyunları Festivali, Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 35 ortaokulunun öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Mangala, Katamino, T-Puzzle, Abalone, Hedef-4, Reversi, Hanoi Kulesi, Dama, Tangram, 9 Taş, Ahşap Soma Küpü, Sudoki gibi sergilenen birbirinden ilgi çekici oyunları ustalıkla oynayan çocuklar festivalin gözbebekleri oldu.



"ÖĞRENCİLER OYUNLARLA CENTİLMENLİĞİ VE RAKİBE SAYGIYI ÖĞRENİYOR"



Akıl oyunlarının çoğunluğunun ahşaba dayalı olduğu için sağlıklı olduğunu kaydeden Kotancı, şunları söyledi:



"Öğrenciler karşı tarafla oyun oynarken centilmenliği ve rakibe saygı duymayı,bir oyunda hem kazanmanın hem de kaybetmenin olduğunu öğreniyorlar. O yüzden akıl oyunları bizim çocuklar için istediğimiz ve onlara değerle anlamında kattığımız oyunlardır."



Okullar arası düzenlenen turnuvada Reversi oyununda birinci olan Ümmügülsüm Birdal, oynadığı zeka oyunu hakkında şöyle konuştu:



"Oyunumuz iki kişilik oynanıyor. 64 tane taşımız var ve ortaya 4 tane taş koyarak başlıyoruz. Siyah veya beyaz oluyoruz. Çapraz ve düz hamleler yapıyoruz. Taşı koyduğumuz yerdeki taşların rengini değiştiriyoruz. Eğer benim hamlem yoksa oyun sırası rakibime geçiyor. Hamle sırasında en çok kimin taşı varsa oyunu o kazanıyor. Bu oyun çok düşünülmesi gereken strateji oyunudur."



OSMANLI PADİŞAHLARININ OYNADIĞI STRATEJİ OYUNU: MANGALA



Mangala'nın Osmanlı zamanında padişahların oynadığı strateji oyunu olduğunu söyleyen Tuana Baran, "Zekanın değil, stratejinin işe yaradığı bir oyun. Bu oyunu oynayanların hem zekası hem de strateji kabiliyeti gelişiyor. Bu yüzden bu oyunu herkesin oynamasını tavsiye ederim" dedi.



T-Puzzle oyununu öğretmenleri 20 saniyede tamamlarken, oyunu 13 saniye gibi kısa bir sürede tamamlayarak rekora imza atan Emrullah Turanlı Ortaokulu öğrencisi Sıla, kendisine birincilik kazandıran oyun ile ilgili, "4 parçayı kullanarak en kısa sürede bize verilen şekilleri yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar kısa sürede oyunu bitirebilmek için çok çalıştım. İşin kuralını ve tekniğini anladım. Bu oyunda soyut düşünmek, şekli önce kafada bölmek ve böylece parçaları yerleştirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.



15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ AKIL OYUNLARI FESTİVALİ'NDE UNUTULMADI



Sergi sonrası başlayan programda, 15 Temmuz'un kahraman şehitlerini, Soma Küpü ve Tangram gösterisiyle anarak ilgi odağı olan Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu öğrencilerinin gösterisi katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.



Atakent İrfan Koleji öğrencileri yaptıkları mental gösterisiyle insan beyninin gücünü gözler önüne sererken, Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu kız öğrencileri kaşık oyunu oynayarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı.



Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, program sonunda akıl oyunları turnuvasında birinci, ikinci ve üçüncü olan ortaokul öğrencilerine ödüllerini dağıttı.



- İstanbul