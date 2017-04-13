Akıl Hastalarına Temiz Kıyafet Giydirecek Proje

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Yard.Doç.Dr. Hayrunnisa Yeşil, ekonomik gücü olmayan akıl ve ruh sağlığı hastaları için giyecek kampanyası başlattı. Kampanyanın hastaların ihtiyaçlarının tamamlanmasına kadar süreceğini belirten Yeşil, hayırseverlere kampanyaya destek olmaları için çağrıda bulundu.



Manisa'da 1500'lü yıllarda bimarhane olarak akıl ve ruh sağlığı hastalarına hizmet veren, günümüzdeki adıyla Hafsa Sultan Şifahenesi Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılan bina, yaklaşık 500 yıl sonra yine akıl hastaları için bir projeye ev sahipliği yapıyor. MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi Tıp Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Yard.Doç.Dr. Hayrunnisa Yeşil, öğrencilerinden gelen talep üzerine ekonomik gücü bulunmayan akıl ve ruh sağlığı hastaları için temiz kıyafet toplama kampanyası başlattı.



Ahmetli Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gören 156 hasta için Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi'nde çeşitli kıyafetler toplayan Yeşil, hayırseverlere çağrıda bulundu. Hastalar için toplanan terlik ve çorapların tamamlandığını, mont ve tişört gibi ihtiyaçlarının bulunduğunu belirten Yeşil, yardım etmek isteyen hayırseverlerin yardımlarını, Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi'ne beklediklerini söyledi. Hayrunnisa Yeşil, şöyle konuştu:



"1539 yılından beri Manisa Darüşşifası olarak bilinen ve şuan günümüzde Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veren binada yeni bir projeye ev sahipliği yaptık. 1500'li yıllarda Bimarhane adı altında Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi olarak burada hizmet veren bugünkü Tıp Tarihi Müzesi'nde akıl ve ruh sağlığı hastaları için yardım kampanyası düzenledik. Öğrencilerim tarafından Ahmetli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatan hastalarının durumlarının çok iyi olmaması nedeniyle, iç çamaşırı, tişört, terlik gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını öğrendim. Hastanede yatan 156 hastamız için evsahipliği yaptım. Hastalarımızın ihtiyaçlarını tamamlamaya çalıştım. Eksikliklerimiz var. Hayırsever vatandaşlarımızın da bu konuda bize yardım etmesini istiyoruz. Eğer yardım edecek vatandaşlarımız olursa Manisa Tıp Tarihi Müzesi'nde yardımları kabul ediyoruz." - Manisa