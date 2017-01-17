Akil Gençler Kaymakam Yosunkaya'yı Ziyaret Ettiler.

Akçakale Akil Gençler Başkanı Hüseyin Elçi ve Platform Üyeleri Kaymakam Selçuk Yosunkaya'yı Makamında, hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar dilediler.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya'yı makamında ziyaret eden, Akçakale Akil Gençler Başkanı Hüseyin Elçi ve platform üyeleri çalışmaları hakkında Kaymakam Yosunkaya'ya bilgi verdi.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya; Akçakale Akil Gençler Platformu Başkanı Hüseyin Elçi ve platform üyelerinin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyet dile getirerek, teşekkür etti. Akil Gençler' e ve yönetime çalışmalarında başarılar. Diledi.