Akıl Almaz Dolandırıcılık Oyununda 2 Kişi Tutuklandı

Bursa'da icralık araçlar üzerinden çeşitli yöntemlerle vurgun yaptıkları iddia edilen 5 kişi kıskıvrak yakalandı.



Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, icralık araçlar üzerinden büyük vurgunlar yapan ve ihalelere fesat karıştırdığı tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, sanayi sitesi esnaflarından Nurettin A. (47), Murat M. (40), Vedat E. (47), Önder B. (46) ve Erdim A.'yı (49) suçüstü yakaladı. Akıllara durgunluk veren yöntemlerle icralık araçlar üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 5 kişi, asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlçenin sanayi sitesinde yapılan operasyonlarda 2 adet araca da el konuldu.



Önce soydular, sonra ihbar edip ihale ile aldılar



İddialara göre, gözaltına alınan 5 kişi, önceden tespit ettikleri icralık araçların hava yastığı, klima, dijital ekranlar ve döşemeleri gibi birçok donanımını araçtan söktükten sonra araçları ilgili makamlara ihbar ederek yakalattı. Yakalanan hacizli araçlar birkaç ay sonra donanımsız oldukları için çok daha ucuz fiyata ihaleye çıkarıldı. Ucuz fiyata ihaleye çıkarılan araçları tanıdıkları vasıtasıyla ihaleden alan 5 kişi, daha önce söktükleri tüm donanımları araçlara geri takarak piyasa fiyatından sattı. Zanlıların, bu yolla ihaleye fesat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlamak suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi. Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 kişi, dün öğlen saatlerinde haklarında hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edildi. Akşam saatlerine kadar süren mahkeme sonrası Nurettin A. ile Murat M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - BURSA