Akif Çağatay Kılıç Twitter'dan Eczacıbaşı VitrA'yı Tebrik Etti

Temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Dinamo Moskova'yı yenerek Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Twitter hesabından paylaşım yaparak Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti.

Akif Çağatay Kılıç paylaşımında, "Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Dinamo Moskova'yı yenerek Avrupa üçüncüsü olan Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akif Çağatay Kılıç'ın tweeeti:

